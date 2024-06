Um seminário movido às boas energias das benzeduras

No sábado, 15 de junho, ocorreu o 8º Seminário de Benzedores e Benzedeiras de Alegrete, realizado no CTG Farroupilha. O evento, que teve como tema “Honrando a Cultura de Amor, Cura e Fé”, foi promovido pela Aufamisma, Prefeitura Municipal, CTG Farroupilha e diversos apoiadores. A entrada foi condicionada à doação de um quilo de alimento não perecível.

Nádia Mileto, uma das organizadoras do seminário e integrante da Aufamisma, ressaltou a importância de preservar a prática de benzer. Segundo Mileto, o evento ofereceu uma oportunidade para aqueles que possuem o dom de transmitir energias positivas de cura, utilizando mãos e plantas medicinais, aprimorarem seus conhecimentos e trocarem experiências, além de beneficiar a comunidade.

A programação do seminário começou às 8h30, no salão do CTG Farroupilha, com palestras de Elma Santana e da benzedeira Heloisa Rollo. Ana Kátia Silveira também contribuiu com sua experiência no tema. Além das palestras, benzedores locais ofereceram suas bênçãos aos participantes. Entre as autoridades presentes na abertura estavam o vice-prefeito Jesse Trindade, a coordenadora regional da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, Haracelli Fontoura, além de uma escritora local e um público significativo. Uma oração coletiva foi realizada para iniciar as atividades.

No período da tarde, o evento contou com a participação especial do vice-campeão do Big Brother Brasil 24, Matteus Amaral, que, junto com o prefeito Márcio Amaral, recebeu as bênçãos dos benzedores presentes. A mãe de Matteus, Luciane Amaral, e a avó, Neuza França, também estiveram presentes. Em seu depoimento, Matteus agradeceu o carinho recebido e destacou a importância da fé em sua trajetória de vida, mencionando momentos em que expressou sua gratidão durante sua participação no reality show, ao dobrar os joelhos.

A prática da benzedura, assim como a massagem e o reiki, faz parte das práticas alternativas reconhecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pode ser integrada aos serviços nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) dos municípios. Durante o seminário, a Emater ofereceu sessões de escalda-pés aos participantes.

O evento reafirmou o valor cultural e social das práticas de benzedura, promovendo a cura e a fé como elementos centrais para o bem-estar da comunidade.