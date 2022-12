Cantata de Natal da Escola Ecilda Alves Paim reuniu a comunidade escolar

O espírito Natalino está no ar e após dois anos de pandemia, sem aulas presenciais e com muitos protocolos de segurança, a realização de um evento ao ar livre é uma grande conquista, cheia de emoções e sentimento de gratidão, neste ano.

No último dia 7, aconteceu a Cantata De Natal da escola Ecilda Paim. A atividade ocorreu em frente à escola, com apresentações das turmas que encantaram e deram um show.

O evento contou com a participação da comunidade que se fez presente em um número bastante expressivo. Também foram premiados os quatro Presépios mais votados, do projeto: Presépios Criativos em Família que realizou-se em segunda edição, a exposição dos trabalhos do Projeto: “Alunas Arteiras”, sob coordenação da Professora Ana Beatriz.

A Direção da Escola, destacou mais uma vez o agradecimento aos professores, funcionários e as famílias que apoiam seus filhos, netos, sobrinhos, e consequentemente, a escola. “Queremos reconhecer o apoio do Getúlio, pai do nosso aluno Henricco que nos presenteou com a sonorização, bem como, Leandro Soutau, pai da aluna Liliana, que por meio da UABA emprestou o palco para que nossas crianças pudessem brilhar. Reconhecemos também a belíssima apresentação da parceira Denise Pedroso e sua turma”- citou a coordenadora Aline Trindade.

A professora acrescentou que o CPM da escola sempre é atuante e desenvolve ações para melhorias ao educandário.