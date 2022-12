Coronel Wilson Ribeiro, comandante do 10ºBLog é Cidadão Alegretense

Share on Email

A noite da última quarta-feira foi muito especial para a Câmara e para a comunidade militar de Alegrete. Através de proposição do vereador Moises Fontoura, o coronel Wilson André Barreiros Ribeiro, comandante do 10º Batalhão Logístico da Guarnição Federal de Alegrete, recebeu o título de Cidadão Alegretense.

Os comandos das unidades militares de Alegrete estavam todos representados, assim como oficiais e soldados do 10º Blog. A Banda da Guarnição executava músicas exaltando diversos municípios do estado, como Alegrete, Uruguaiana, Quaraí, Rosário do Sul e Livramento. A trilha sonora perfeita para o momento significativo.

A prefeitura se fez representar pela secretária de Saúde Haraceli Fontoura, o Centro Empresarial pelo seu vice-presidente, jornalista Nilson Gomes, e a Polícia Civil pela delegada Patrícia Escobar.

O presidente da Câmara, Anilton Oliveira, conduziu os trabalhos, que foram prestigiados pelos vereadores Itamar Rodriguez, Ênio Bastos e, naturalmente, pelo proponente Moises Fontoura.

No tradicional gesto de gentileza da Casa, à esposa do homenageado, Carine Finger Schmidt recebeu flores das mãos de Daniela Fontoura, esposa do vereador proponente.

Fotos: assessoria CMA