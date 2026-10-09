William dos Anjos Quinteiro está desaparecido desde quarta-feira; família busca informações

Familiares e amigos estão mobilizados à procura de William dos Anjos Quinteiro, de 29 anos, desaparecido desde a última quarta-feira 7. Ele saiu de casa, no bairro Vila Isabel, e, desde então, não houve notícias sobre seu paradeiro.

Segundo informações da família, William saiu com a intenção de ir ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para agendar o transporte necessário para comparecer a uma perícia. Depois, ele pretendia visitar um amigo que tem uma choperia na Rua Dr. Quintana.

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Desde que saiu de casa, nenhum familiar ou amigo próximo conseguiu contato com William. A situação tem gerado preocupação, pois, conforme os familiares, ele costuma retornar para casa em menos tempo quando se ausenta.

Um boletim de ocorrência foi registrado na quinta-feira, e a família busca informações que possam ajudar a esclarecer o desaparecimento.

Ainda conforme os relatos, William havia recebido, na terça-feira, o valor referente a um salário do INSS. Os familiares também informaram que ele tem histórico de uso de entorpecentes, mas que não faz mais uso dessas substâncias. O jovem consome bebidas alcoólicas ocasionalmente.

A família pede a colaboração da comunidade. Qualquer informação que possa ajudar a localizar William pode ser repassada pelo WhatsApp de Vagner Fortes, pelo número (55) 99192-1741.

Quem tiver informações sobre William dos Anjos Quinteiro pode entrar em contato pelo telefone informado ou procurar as autoridades policiais. Toda informação que ajude a esclarecer seu paradeiro é importante neste momento.