Prefeitura convoca candidatos para rede municipal de professores

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, publicou os editais n° 082/2023 e n° 032/2023, o qual elimina e convoca candidatos do Edital nº 064/2023, presentes na classificação final do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores da rede municipal, referente ao edital n°047/2023.

O edital tornou pública a abertura das inscrições e estabeleceu normas relativas à realização do Processo Seletivo Simplificado, referente a Lei nº 6.885, destinado a selecionar candidatos para atuarem como professores na rede municipal, como professor das seguintes áreas: Matemática, Português e Ciências e como professor II, com educação infantil/ anos iniciais.

A contratação temporária com carga horária de 20h semanais, discorre às escolas municipais da zona urbana ou rural. As contratações têm vigência de até 180 dias a partir da data da assinatura do contrato, renovável por mais até 180 dias, havendo interesse da Administração Pública Municipal. Confira abaixo os classificados e eliminados do processo seletivo municípal.