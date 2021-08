Um renascimento. Assim os familiares de Carlos Diéquer Farias Marques, destacam a sua recuperação depois de quase 50 dias hospitalizado em razão da Covid-19.

O capataz de estância, de 45 anos, passou por uma verdadeira provação ao ter que ficar 33 dias na UTI, sendo 23 entubado e 10 com traqueostomia.

A esposa, Carla Rosa da Silveira, falou com a reportagem e disse que foi um período de muitas aflições. O casal tem uma filha de 14 anos, Yohana, e foi muito difícil lidar com as incertezas porque era uma luta diária do paciente pela vida. Carla acrescenta que um dia ele estava bem e no outro em estado crítico.

“No primeiro momento me desesperei senti que tinha caído em buraco sem fim, então foi o início de muitas ligações de familiares e amigos me dizendo que tudo iria dar certo que eu tinha que ter Fé. Nós rezamos muito, foram várias correntes de orações pelas mais diversas crenças todas nos levando a Deus. E tudo deu certo. Aprendemos que Deus nunca nos abandona, e que sozinhos não somos nada. Tenho muita gratidão aos nossos familiares, amigos e vizinhos que sempre estavam nos apoiando com palavras de carinho e apoio. Alguns longe, mas que se faziam próximos com uma ligação ou uma simples mensagem”- destacou.

Ela cita que o esposo trabalha no interior e sempre teve os cuidados em relação à prevenção e quando vinha a Alegrete ficava em casa. Eles não têm muito claro como ele se infectou, pois foi o único da família, talvez uma pessoa que esteve com ele no interior, assintomático. Carla também enfatiza que neste dia o que fica é a enorme gratidão a Deus, familiares, amigos e claro ao Hospital Santa Casa a todos os médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, pessoal da limpeza, da copa, tanto da UTI, quanto do posto 3.

Antes de finalizar, emocionada, Carla lembrou de um dos piores dias. “Um certo dia ele teve uma piora drástica e a Dra que estava na UTI me ligou pra passar o boletim e, diante ao meu desespero me disse que era pra rezar pedir a Deus que o iluminasse porque eles lá, na UTI, estavam lutando pela vida dele, porém, Deus é o médico dos médicos e só ele poderia operar o milagre da vida. Isso aconteceu”.

A saída de Carlos do hospital, sendo o último paciente Covid a deixar a UTI, pois ele não estava na ala Covid, pois já havia passado todo período de contágio, mas ainda era um dos remanescentes da ala Covid na UTI Adulta da Santa Casa, foi marcada por muita alegria. Cartazes, balões e uma carreata para demonstrar a importância deste momento e o quanto ele é amado por todos.

