Defensoria amplia parceria com a Corsan para renegociações de débitos pendentes

Representantes da Administração da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) foram recebidos, na semana passada, pelo defensor público-geral, Antonio Flávio de Oliveira e pela defensora pública coordenadora da Câmara de Conciliação, Ana Carolina Sampaio Pinheiro de Castro Zacher. Estiveram presentes na reunião o diretor comercial, inovação e relacionamento da CORSAN, Jean Carlo Flores Bordin; o superintendente de relacionamento com o cliente da Companhia, Marcos Jung; e a responsável pelo Departamento de Padronização e Controle do Atendimento, Anelize Bellio Teixeira.

No encontro, ocorrido no Gabinete da Defensoria Pública do Estado, foram abordada, entre outros assuntos, a continuidade da parceria entre DPE/RS e CORSAN, iniciada em junho de 2021, em que os usuários dos serviços da Companhia, com débitos junto à empresa, podem negociar os valores devidos em sessões de conciliação promovidas pela Defensoria. A parceria é um desdobramento da campanha “Conversando a Gente se Entende”, realizada em maio, que teve como objetivo resolver litígios, nas áreas cível e familiar, sem ingresso de ação na Justiça.

“A reunião serviu como uma espécie de balanço do trabalho feito. Tínhamos receio inicial de que muitas pessoas usassem a parceria como um atalho para se beneficiar das vantagens oferecidas pela CORSAN, mas realmente, apenas pessoas de absoluta boa-fé, que não conseguiram adimplir a dívida pelos canais ordinários, buscaram a Defensoria”, destacou Ana Carolina.

Diante dos bons resultados obtidos, a parceria entre a instituição e a CORSAN será estendida até dezembro de 2021.

Fonte: ASCOM DPE/RS