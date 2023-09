CAPSi realiza piquenique voltado à prevenção do suicídio no Setembro Amarelo

A ação teve como objetivo central destacar a importância da valorização da vida, especialmente durante a infância e adolescência, períodos cruciais para o desenvolvimento emocional e social dos indivíduos.

O evento contou com a participação do Diretor Interino do CAPSi, Fernando Ramos, que também é Psicopedagogo no serviço. Ramos enfatizou a necessidade de abordar a saúde mental desde os primeiros anos de vida, quando as crianças enfrentam desafios e questionamentos fundamentais para seu crescimento dentro de sua comunidade.

Há 2 anos, o trabalhador rural Carlos Diéquer era o último alegretense a dar alta da UTI Covid

Durante o Picnic Amarelo, a equipe do CAPSi realizou diversas atividades voltadas à sensibilização e promoção da valorização da vida. Entre elas, destaca-se a distribuição de mensagens motivacionais, a entrega de cartões com informações de contato do serviço e a criação de guarda-chuvas temáticos em alusão à Semana Farroupilha, que os participantes poderiam usar durante seus momentos de chimarrão, servindo como um lembrete da importância da saúde mental.

O evento foi pensado para acolher não apenas os adolescentes, mas também as famílias, criando um ambiente propício para a troca de experiências e conversas abertas sobre a valorização da vida. Importante ressaltar que a abordagem se concentrou na importância desse valor, sem abordar diretamente o tema do suicídio, a fim de evitar gatilhos desnecessários.

Vizinha do PAT: pombinha fez ninho na sacada da nossa redação para incubar ovinhos à espera dos filhotes

O CAPSi está localizado na Rua Ciro Leães, 38, no bairro Ibirapuitã, e oferece atendimento à comunidade com foco na saúde mental infantojuvenil. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 3426-1702.

O “Picnic Amarelo” no Parque Rui Ramos serviu como um lembrete valioso de que cuidar da saúde mental é uma preocupação coletiva e que a valorização da vida deve ser uma prioridade em nossa sociedade. O CAPSi continua a desempenhar um papel essencial na promoção do bem-estar emocional de crianças e adolescentes, contribuindo para um futuro mais saudável e equilibrado.