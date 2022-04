Carambola envolve quatro veículos na Avenida Tiaraju

A ocorrência foi na tarde de sexta-feira(8), nas imediações da Escola Lauro Dornelles. Conforme informações da Guarda Municipal, o motorista de um Uno trafegava na Avenida sentido Centro, quando percebeu que um caminhonete iria fazer a conversão para entrar à direita na rua Flores da Cunha, reduziu e parou.

Da mesma forma, o motorista de um Ka, assim como a condutora de um Toyota, entretanto, o motorista de um HB20, não teria percebido que os veículos estavam parados e chocou-se no Toyota que, com o impacto bateu no Ka que colidiu no Uno.

Ela não troca o lendário Ibirapuitã pelas águas azuis do mar de Garopaba

Todos os veículos tiveram avarias consideráveis. Não houve feridos.

A Guarda Municipal atendeu a ocorrência. O acidente foi por volta das 16h 40min, de sexta-feira.