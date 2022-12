Caravana do Grupo Grazziotin vai passar em Alegrete

Com a presença do Papai Noel, muita alegria e animação, a caravana natalina do Grupo Grazziotin passará pelas principais ruas centrais de Alegrete. O caminhão decorado com iluminação natalina, som e luzes vai sair em frente à loja, na Rua Dos Andradas, a partir das 18h do dia 13 – ou seja – na terça-feira.

Inicialmente, o roteiro é passar no Parque Rui Ramos, Centro Cultural, Praça Getúlio Vargas, Praça Nova, Andradas e Avenida Doutor Lauro Dorneles. Contudo, observa-se a possibilidade de contemplar alguns bairros.

Toda comunidade está convidada a prestigiar a Caravana Natalina do Grupo Grazziotin que vai passar em várias cidades do Estado.