Cena rara; trabalhador flagra tamanduá no Rincão da Chácara em Alegrete

No caminho se deparou com um tamanduá. O animal atravessou a estrada, tranquilamente, de uma lavoura de arroz para outra.

Tamanduá no Rincão da Chácara em Alegrete

Ele perceubeu rapidamente que era um tamanduá e parou a moto e começou a filmar o animal.

Foi a primeira vez que me deparei com um tamanduá, e esse é pequeno e deve ser filhote, disse o trabalhador Leonardo Souza. Fiquei surpreso por nunca antes ter visto um animal como este aqui na Fronteira.

Relata que é lindo e parece que está de colete mochila.; Diz que esperou ele atravessar a estrada para não ser atropelado, ate entrar em uma lavoura de arroz. – espero que logo encontre o sue habit natural porque é muito bonito, salienta.

Mais sobre o tamanduá:

O tamanduá-bandeira (nome científico: Myrmecophaga tridactyla), também chamado bandeira,bandurra, iurumi, jurumi, jurumim, tamanduá-açu, tamanduá-cavalo, papa-formigas gigante e urso-formigueiro-gigante, é uma espécie de mamífero xenartro da família dos mirmecofagídeos, encontrado na América Central e na América do Sul.

É a maior das quatro espécies de tamanduás e, junto com as preguiças, está incluído na ordem Pilosa. Tem hábito predominantemente terrestre, diferente de seus parentes próximos, o tamanduá-mirim e o tamanduaí, que são arborícolas. O animal mede entre 1,8 e 2,1 metros de comprimento e pesa até 41 kg. É facilmente reconhecido pelo seu focinho longo e padrão característico de pelagem. Possui longas garras nos dedos das patas anteriores, o que faz com que ande com uma postura nodopedálica.

O aparelho bucal é adaptado a sua dieta especializada em formigas e cupins, mas em cativeiro ele pode ser alimentado com carne moída, ovos e ração, por exemplo. A longa pelagem o predispõe a ser parasitado por ectoparasitas, como carrapatos.

É encontrado em diversos tipos de ambientes, desde savnas e florestas. Prefere forragear

em ambientes abertos, mas utiliza florestas e áreas mais úmidas para descansar e regular a temperatura corporal. É capaz de nadar em rios amplos. Seus predadores incluem grandes felinos, como a onça-pintada e a suçuarana, e rapinantes podem predar filhotes. Apesar dos territórios individuais muitas vezes se sobreporem aos de outros, são animais primariamente solitários, sendo encontrados com outros somente em situações de cortejamento de fêmeas ou encontros agonísticos entre machos e fêmeas cuidando de filhotes. Se alimenta principalmente de formigas e cupins, utilizando suas garras para cavar e a língua para coletar os insetos.

Com informações do wikipédia