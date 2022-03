Carisaúde conta com três novos médicos

As categorias podem ser: Econômico, Familiar, Rural e Empresarial. Com o cartão de descontos Carisaúde, você tem acesso a exames, consultas, internações e usufrui dos mais variados atendimentos através da nossa rede de parceiros, com preços que cabem no seu bolso e com carência ZERO.



Adquirindo o cartão de descontos Carisaúde, você pode desfrutar da nossa rede de parceiros que atendem em nosso Consultório, dos nossos parceiros externos e das diversas empresas parceiras do Comércio. Com ele você pode agendar suas consultas com facilidade, receber atendimentos com qualidade, segurança e preço justo.



A partir de abril, contaremos com os atendimentos da Dra. Caroline Almiron Lopes, médica especialista em Pneumologia, Dr. Eduardo Pilla Müzell, médico especialista em Angiologia e Cirurgia Vascular, bem como com a Dra. Maria Lucia P. Zuñeda, médica Ginecologista e Obstetra.



Nossa rede parceiros é bastante ampla, além dos parceiros mencionados acima, dispomos de profissionais das mais variadas áreas, como: dentistas, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogo, veterinários etc.



Para mais informações, entre em contato através das nossas redes sociais, pelos números (55) 9 9626 4720, (55) 3426 2888 ou faça uma visita no consultório situado à Rua General Sampaio, 88- Alegrete/RS.

Carisaúde, sua saúde em primeiro lugar!