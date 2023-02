Brigada Militar realiza prisões e apreensão de menor

De acordo com informações dos policiais militares, uma guarnição foi até a Avenida Alexandre Lisboa averiguar denúncia de que um indivíduo estaria realizando um furto em um estabelecimento comercial. No endereço, foi abordado um homem de 39 anos, com antecedentes policiais, que estava com marcas de sangue e com alguns cortes nas mãos.

Durante a revista pessoal, foi localizado com o suspeito um alicate e um relógio de pulso e na mochila, que ele carregava, vários maços de cigarro, garrafas de cerveja, energéticos, isqueiro e balança de precisão.

Foi realizada a averiguação e constatado que a janela do estabelecimento estava quebrada e o suporte do ar condicionado danificado, local este, que o suspeito conseguiu entrar para cometer o furto.

Diante dos fatos foi feito contato com o proprietário do estabelecimento comercial e o homem foi encaminhado até a UPA para exames e após apresentado na DPPA onde em contato com a Delegada de Plantão que determinou prisão em flagrante.

Já a segunda prisão, ocorreu horas depois no bairro Vera Cruz, por descumprimento de medida protetiva.

Um homem de 53 anos, estava nas imediações da residência e ao receber voz de abordagem, se mostrou resistente e negou-se a cumprir a ordem dos policiais.

Desta forma, foi necessário uso de algemas, também, para preservar a integridade física dele e da guarnição.

Feito contato com a vítima de 60 anos, que informou que seu ex-companheiro estava na sua residência e que havia forçado seu portão e janela, proferiu diversos xingamentos, mesmo a vitima tendo medida protetiva vigente.

O indivíduo foi encaminhado à UPA para fins de exames, e à DP onde foi autuado em flagrante.

Pouco tempo depois, em uma nova abordagem, um menor foi apreendido com produtos furtados no bairro Macedo.

A guarnição foi até a rua Gaspar Martins averiguar denúncia de um furto em um estabelecimento comercial, onde, no local foram informados que um indivíduo de bermuda e camiseta preta e com uma mochila vermelha teria entrado na loja e levado alguns produtos.

Foram realizadas buscas e o suspeito, um adolescente de 17 anos, foi identificado e com ele, os produtos furtados. Ele foi apreendido e encaminhado até a DPPA onde foi efetuado o registro da ocorrência.

