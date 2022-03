Carnaval na rua Venâncio Aires deixou um rastro de sujeira

Share on Email

Na manhã desta quarta-feira(2), o cenário na rua Venâncio Aires foi de muita sujeira, garrafas, copos e sacos plásticos, além do cheiro forte de urina.

Um leitor que prefere não se identificar, e reside próximo, ficou indignado com toda sujeira e diz ser contra esses tipos de eventos no centro, até pelo som que se estendeu na madrugada – acrescentou.

As imagens mostram que, além do espaço que foi fechado para o evento, nas adjacências o que se viu não foi muito diferente, pois na rua Luiz de Freitas também ficou um rastro de muita sujeira.

O Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino, destacou que a limpeza deveria ser feita pelo organizadores do evento, mas que não poderia deixar a rua do jeito que estava, portanto, o funcionário do setor de limpeza já tinha recolhido uma quantidade considerável de lixo.

Durante a manhã um servidor da limpeza pública da Prefeitura Municipal de Alegrete realizava a limpeza do local.

Em contato com a responsável pela May Produtora, Maysa Moreira, ela disse ao PAT que foi acordado com os responsáveis pelos estabelecimentos comerciais que cada um iria fazer a limpeza, na frente da sua empresa, o que teria ocorrido nas outras noites. Em relação a essa madrugada, estava verificando o motivo que o lixo ficou espalhado, sem o devido recolhimento dos resíduos.

