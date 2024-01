Carne bovina registra nova redução de preço em Alegrete

Indivíduo é preso pela Brigada Militar após romper tornozeleira eletrônica

O principal fator que ajuda explicar essas reduções é o aumento na cadeia de produção de carne bovina que é fundamentada no bom período de fertilidade dos pastos que alimentam o gado. O gado que se alimenta de ração também está comendo bem, uma vez que houve queda no preço de grãos, como soja e milho, que recuaram 20% e 30% nos últimos 12 meses.

A redação do PAT entrou em contato com o Médico Veterinário e Sócio proprietário da Agenda Remates, Homero Tarragô, que salientou que o preço da carne bovina realmente teve uma queda, o preço dos remates de gado também tiveram um decréscimo principalmente pelo bom período de fertilidade dos campos e pastagens.

Em contato com o gerente de uma casa de carnes de Alegrete, o responsável salientou que está sempre atento às variações do mercado bovino e que fica feliz com a nova redução no preço bruto da carne de gado. “O nosso maior objetivo é levar o melhor produto à mesa dos alegretense, se pudermos fazer isso com preço baixo, é o casamento ideal na área”, disse o gestor.