Rio sobe de nível e Defesa Civil está em alerta em Alegrete

O acumulado de chuva até o momento está na média de 130 mm. A maior preocupação é com o nível do rio, que na medição das 7h deste dia 17, estava 7m17cm acima do nível normal. Quando atingir 7m50cm, será atingida a cota de atenção. Ontem (16), segundo a DC, no mesmo horário, estava em 1m47cm. Foi uma subida rápida que preocupa os serviços de assistência social.

Por enquanto precisamos de todas as orações possíveis, suplica o pai do pequeno Bruno

As enxurradas foram intensas e registradas em vários bairros da cidade na segunda-feira, deixando as famílias preocupadas, pois a água tomou conta das ruas e invadiu as casas. Renato Arnoud Grande informa que distribuíram lonas para os bairros Gamino, Segabinazzi e casas no centro que tiveram telhados atingidos pela chuva.