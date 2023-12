Carreta tomba com carga viva na ERS 566 em Alegrete

Conforme informações fornecidas pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, o condutor do veículo seguia no Corredor dos Papagaios em direção ao Trevo das 4 Bocas e relatou que um dos pneus estourou, resultando no tombamento de um dos módulos do veículo.

A carreta boiadeira transportava 23 reses, e o impacto causou a morte de um dos animais que estava sendo retirado. Os demais foram conduzidos a uma propriedade nas imediações, com exceção de um, que ainda está desaparecido até o momento desta reportagem.

O motorista do veículo saiu ileso do acidente. A Guarda Municipal também compareceu ao local para prestar auxílio ao trânsito.