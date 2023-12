Alegretense assina contrato com equipe de futsal do Irã

O alegretense Luan Pereira de Lima, filho de Carmem Suzete de Oliveira Pereira e Jefferson Luiz Saldanha de Lima, assinou um contrato com o Crop Alvand Iranian Futsal Club, equipe do futsal profissional iraniano com sede em Alvand.

Luan estava radicado em Balneário Camboriú, onde residia com a mãe e aceitou a proposta do time iraniano. Inclusive já deu entrada no visto e foi relacionado no último jogo do time iraniano. O habilidoso ala-esquerda possui passagens pela base do Itajaí; Jaraguá; JEC/ Krona e ACBF. Pelo profissional jogou na ACF Concórdia; Pato Futsal; Guarany Futsal; AGSL São Luiz Futsal; Chapecoense e no CAD Guarapuava.

Aos 24 anos, o alegretense realiza o sonho de jogar futsal fora do Brasil e já iniciou a temporada 2024 no Irã. Com 13 anos, jogou o Efipan pelo Flamengo de Alegrete, mas sempre se identificou mais no futsal. Ele tinha 7 anos, em 2007, quando junto aos pais foi para Santa Catarina, morava na Vila Isabel.

“É muito humilde e sempre quis realizar o sonho de jogar futsal. Graça a dedicação dele e empenho está conseguindo. É só orgulho desse filho”, destacou o pai, que hoje reside em Alegrete, e monitora o sucesso de Luan, no futsal iraniano. Luan já está adaptado ao novo clube e iniciou a disputa na Iranian Futsal Super League.

Fotos: reprodução