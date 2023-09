Carro fica totalmente destruído após ser levado por correnteza no RS

As duas pessoas mortas após a chuva em Ibiraiaras, na Região Norte do Rio Grande do Sul, foram identificadas como Delve Francescatto, de 50 anos, e Ironi de Fátima Godoi Francescatto, de 44 anos. De acordo com a prefeitura do município, eles eram agricultores e deixam duas filhas.

O carro em que o casal estava ficou totalmente destruído pela água. De acordo com informações da Defesa Civil, eles tentavam atravessar um rio, e o veículo acabou sendo levado pela correnteza. O carro ficou retorcido com a força da água, e Delve e Fátima ficaram presos às ferragens.

A Prefeitura de Ibiraiaras decretou luto oficial de três dias. A cerimônia de despedida do casal deve ser realizada nesta terça-feira, a partir das 14h, na Capela Mortuária São Francisco.

Carro em que estavam Delve Francescatto, de 50 anos, e Ironi de Fátima Godoi Francescatto, de 44 anos, foi destruído pela água — Foto: Reprodução/RBS TV

Ciclone no RS

Um ciclone extratropical se formou no Rio Grande do Sul na noite desta segunda-feira (4).

Mas os estragos da virada no tempo começaram a ser vistos ainda durante o dia em mais de 50 cidades, que registram fortes rajadas de ventos, aumento do nível dos rios, pessoas desabrigadas e quatro mortes em três cidades (Mato Castelhano, Passo Fundo e Ibiraiaras), entre outros transtornos.

De acordo com a Defesa Civil do RS, o número de desalojados na noite de segunda-feira (4) era de 215. Os desalojados são de cinco cidades, sendo que a mais afetada é Nova Bassano, com 90 desalojados.

