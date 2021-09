Carro roubado em Viamão estava numa garagem de Alegrete

Segundo informações da Brigada Militar, a guarnição recebeu uma denúncia de que um veículo estaria escondido no pátio de uma residência no bairro Restinga. O carro, um Etios, teria sido roubado.

No endereço, os PMs fizeram contato com o proprietário que ressaltou que o veículo estava ali, a pedido de um neto e descreveu o endereço que ele estava.

Os policiais foram ao bairro Progresso e fizeram contato com o jovem. Este, acrescentou o nome de um amigo que reside no bairro Saint Pastous. O dono da casa, o neto e o amigo, foram levados à Delegacia de Polícia onde a dupla negou envolvimento com a ocorrência, entretanto, no momento em que estava sendo identificado, o neto do dono da casa afirmou aos policiais que teria recebido 200 reais para deixar o carro no pátio, mas não falou quem teria pago o valor.

Diante dos fatos, o carro foi recolhido pelo guincho ao depósito do Detran e será restituído ao proprietário. Já os três envolvidos na ocorrência, foram ouvidos e liberados mediante registro simples por receptação. O motivo alegado foi a interdição parcial do Presídio Estadual de Alegrete. O Etios estava com a placa original, sem adulterações.