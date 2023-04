Carros de aplicativo têm até 12 de abril para realizarem vistoria

Neste mês de abril ocorrerá a vistoria do transporte por aplicativo. Neste primeiro momento, solicita-se o recebimento da documentação atualizada via Protocolo Geral Municipal para revisão até o dia 12 deste mês. Abaixo, tais documentos solicitados:

Dos carros

1) Laudo técnico de vistoria do veículo assinado por um Engenheiro Mecânico com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), atendendo a notificação do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), com data atualizada;

2) Cópia do CRLV do veículo (com até 10 anos).

3) Cópia atualizada da autorização para uso de veículo de terceiros

4) Cópia do Seguro Contra Riscos de Responsabilidade Civil para passageiros e terceiros;

5) Apresentar dois selos (adesivos ou magnéticos) com a logomarca da empresa.

Dos motoristas

6) Cópia da CNH com EAR;

7) Cópia do comprovante ou termo de declaração de residência no Município de Alegrete-RS;

8) Alvará de Folha Corrida;

09) Certidão Negativa Criminal;

10) Cópia atualizada do comprovante de vínculo com Empresa Provedora de Aplicativo.

Da empresa

11) Certidão Negativa de Débitos Municipais;

12) Enviar Resposta às notificações n°016, 017, 018, 019 e 020/2023 até 05/04

Os procedimentos ocorrerão das 8h30 às 12h30. Solicita-se a presença dos motoristas concessionários com seus veículos (incluindo os itens de combate e prevenção do Covid-19), apresentando os documentos de CRLV e CNH originais, nos dias 24, 25, 26 e 27 de abril, no período da manhã.

Os veículos serão direcionados ao estacionamento interno do Centro Administrativo Municipal, na Rua Major João Cezimbra Jaques n° 200, onde haverá inspeções ao ar livre.

Para uma melhor conveniência dos horários de atendimentos, reservou-se o dia 24 para os Prefixos de 001 a 035, com intervalos de 10 minutos

Para atendimento dos Prefixos 036 a 070, estabeleceu-se o dia 25, também com intervalos de 10 minutos

Prefixos 071 a 105, incumbiu-se o dia 26, também com intervalos de 10 minutos.

Para atendimento dos Prefixos 106 em diante, destinou-se o dia 27, também com intervalos de 10 minutos

Já o dia 28 foi reservado para os prefixos que eventualmente não puderem comparecer em seus dias e horários, com agendamento prévio através do telefone (55) 34215038, das 08h30 às 12h30.