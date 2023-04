PAT CULT| Um mundo chamado RPG

Share on Email

Engana-se quem pensa que os jogos de RPG são algo novo, antes de chegarem aos videogames e plataformas de jogos, ele já era famoso nos EUA, em 1971, com o que seria chamado alguns anos depois de Dungeons e Dragons (D&D). O jogo foi criado por dois estudantes de História, Gary Gygax e Dave Arneson. A novidade só chegou ao Brasil em 1991.

As regras são várias e é o mestre do jogo que as explica aos demais jogadores. Os mundos podem ser vários, como cenários medievais, futuristas, fantásticos, distópicos…

O jogo nada mais é do que uma simulação em que os participantes interpretam personagens em diferentes situações. É um jogo colaborativo, na maioria das vezes, ou seja, todos têm um objetivo em comum, o que estimula o trabalho em grupo.

Tabuleiro de jogo

O PAT conversou com o especialista em RPG Rodrigo Oliveira Monteiro, promotor de vendas em Alegrete.

Rodrigo conta que foi apresentado ao jogo em 2001, na escola Emílio Zuñeda, por um colega de aula e daquele momento em diante transformou o jogo em hobby. Atualmente, participa de vários grupos no aplicativo de vídeo e voz Discord, também marca encontros com amigos da cidade para jogar de tempos em tempos. Os grupos chamam-se Área de RPG, Corporação Primordial e Aprenda RPG.

Os cenários preferidos das equipes que Rodrigo participa são os medievais estilo Senhor dos Anéis ou Vikings, o sistema mais usado é o Dungeons e Dragons e Tormenta 20. Ele afirma que RPG é um hobby que, geralmente, é apresentado por alguém que já joga. Infelizmente, não existe ainda um lugar na cidade, um ponto de encontro de pessoas que jogam, como em cidades maiores.

Se você ficou interessado, Rodrigo recomenda os livros de RPG, que são facilmente encontrados em lojas na internet. Porém, não é um hobby barato, mas ele garante que se tiver pessoas com quem jogar vale cada centavo.