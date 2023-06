Casa das Tintas amplia seu espaço da loja centro

O evento contou com a presença de autoridades, empresários, da família, amigos, clientes e colaboradores da empresa.

O proprietário, empresário Bruno Figueira juntamente com sua esposa Camilia Gaiovi Leonardi e sua filha Marina, recepcionaram os convidados com muita alegria e emoção em poder compartilhar mais essa grande conquista com a comunidade alegretense.

A ideia da ampliação da Casa das Tintas da loja centro, surgiu através da parceria firmada com a empresa BASF( tintas Suvinil) e a necessidade de uma melhor disposição da gama de produtos, além de proporcionar um atendimento diferenciado com uma equipe especializada, aliados ao conforto, modernidade e tecnologia.

Com a ampliação da empresa, Bruno destaca a importância de manter-se em constante evolução. “Em menos de quatro anos à frente da Casa das Tintas e com uma visão empreendedora, muitas conquistas aconteceram justamente pela confiança no trabalho da equipe e da empresa. O segredo é trabalhar muito com honestidade e determinação, contar com o apoio incondicional da família e dos colaboradores e principalmente fidelizar clientes, oferecendo sempre qualidade e condições”- comenta.

História da Casa das Tintas:

Casa das Tintas é sinônimo de história e resistência. Em quase trinta anos, contou com administradores excepcionais que dedicaram-se à levar a marca da empresa para lares e empresas de todos os cantos.

Somente a família Robe esteve à frente da empresa por mais de vinte anos.

Porém como tudo na vida são ciclos. Em 2019, Valdivo Robe demonstrou o interesse de encerrar esse ciclo e, Bruno que trabalhava na empresa há quase sete anos e mantinha laços de amizade com a família já vindos de gerações passadas, sentiu que esse seria o momento de encarar o desafio e tornar-se o dono do próprio negócio. Assumiu então, o compromisso de continuar o legado da empresa Casa das Tintas.

No início nada foi fácil e jamais será, mas o conhecimento, a experiência que possuía no segmento e a vontade de “fazer” dar certo, o ajudaram muito a seguir em frente. Foco, determinação e muito trabalho o trouxeram até aqui.

Casa das Tintas em pouco tempo, tornou-se referência no segmento de tintas e complementos para a pintura. Sua proposta exigiu mais atenção às tendências do mercado, foi repaginada, ficou mais moderna, o que fez o empresário avaliar a possibilidade de investir numa filial.

Em 2021, inaugurou na zona leste da cidade, localizada na Avenida Tiaraju, a loja 02 da Casa das Tintas, com o objetivo de oferecer aos clientes daquela região, a possibilidade de adquirir tintas, sem precisar se deslocar até o centro da cidade. Uma ideia que deu muito certo, dado ao constante desenvolvimento da zona leste.

E por fim, em janeiro deste ano, o empresário com o espírito empreendedor percebeu que poderia ir mais além. A partir da parceria firmada com a BASF (tintas Suvinil), e a diversidade de produtos desta marca, precisaria ampliar o espaço da loja da zona central.

E neste 1º de junho, apresentou a comunidade o mais novo espaço da loja, com uma infinidade de tintas com as principais marcas do mercado (Suvinil, Resicolor, Renner, Atlas, Roma, linha de tintas de madeira da Montana, Dagoberto Barcelos, Rebotec e Tinsul), complementos para pintura, argamassa, o grande diferencial que são as três máquinas dosadoras tintométricas automáticas, com tecnologia e precisão, para agilizar o atendimento. Além de preços justos, condições especiais em até 12x sem juros nos cartões, entrega gratuita em todo o perímetro urbano, equipe especializada na área e um atendimento de qualidade.

Bruno Figueira é um jovem que aproveitou as oportunidades e fez acontecer.

Em sua trajetória, não esquece de agradecer a Deus, aos pais, à família, a sua esposa, aos colaboradores e clientes pelo apoio e confiança.

Um agradecimento especial aos amigos e antigos proprietários da Casa das Tintas Valdivo e Tânia Robe. A partir dessa oportunidade, sua vida mudou completamente e no auge dos seus trinta anos, espera ter muita saúde para continuar evoluindo e desenvolvendo um trabalho sério, comprometido, com qualidade e confiança.

Mensagem:

“Trabalhar com muita honestidade, comprometimento, vestir a camiseta e acreditar que tudo vai dar certo” – Bruno Figueira.

Casa das Tintas em dois endereços:

Rua dos Andradas, 549 com General Vitorino, descendo do Banco do Brasil, bem esquina.

Av. Tiaraju, 2385 – zona leste

Redes Sociais: https://www.facebook.com/casadastintasalegrete

Telefone: (55) 3422-5605 e WhatsApp 9 9651 0698

Aline Menezes

Redação PAT