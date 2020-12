Casa do artesão Derli Chapéu Preto pega fogo pela segunda vez e chamas ameaçam residências próximas

Compartilhe















Incêndio de grandes proporções na residência do escultor, Derli Silva (Chapéu Preto), mobilizou dois caminhões dos Bombeiros nesta quinta-feira(31). O que a reportagem acompanhou, foi um trabalho exaustivo dos Bombeiros para conter as altas chamas, segundo moradores. De acordo com o proprietário, Derli da Silva, ele acredita que o fogo iniciou num curto da fiação próximo a um entulho de madeiras que estava nos fundos da residência. A guarnição dos Bombeiros mobilizou militares que estavam de folga para auxiliar no combate. Foram mais de 10mil litros de água na primeira hora de combate. O difícil acesso no interior da residência é o grande problema e dificulta o trabalho da guarnição. Casas nos fundos, já estavam sendo atingidas e um grupo de voluntários se reuniu para auxiliar os Bombeiros, com baldes e mangueiras eles também tentavam conter as chamas. O prédio ao lado é o acesso que os Bombeiros estão utilizando para realizar a ação de combate. A Brigada Militar também foi acionada para auxiliar no número de pessoas que estavam nas imediações da casa e liberar mais acesso aos Bombeiros.

Os vereadores eleitos Fábio Bocão e Éder Fioravante estavam no local e disseram que na segunda-feira(4), vão entrar com um requerimento para que o local seja fiscalizado. Muitos moradores das residências que ficam nos fundos da casa do artesão estavam apavorados. O filho de uma moradora disse que a mãe passou mal devido à fumaça e o receio de que a casa fosse atingida pelas chamas.

Até o momento desta postagem, às 13h35min, o fogo ainda não havia sido totalmente debelado.