Neste ano a Casa do Frango comemora 20 anos de atividades no segmento alimentício. Ao longo da sua história o traballho, determinação e superação nortearam o caminho da Família Pradella e Pandolfi.

E, para comemorar duas décadas de muito sucesso junto à comunidade alegretense, está com a Promoção Aniversário Premiado 20 anos da Casa do Frango.

Casa do Frango comemora 20 anos com a promoção Aniversário Premiado e “Dia D”

Casa do Frango comemora 20 anos com a promoção Aniversário Premiado e “Dia D”



Para participar, basta realizar R$ 100,00 em compras e ganhar um cupom para concorrer ao sorteio dos prêmios.

Mas as novidades continuam! Hoje, segunda-feira (25 de outubro) tem o “DIA D” – Vacinar para retomar. Os clientes que realizarem suas compras de qualquer valor, APRESENTANDO a comprovação que fizeram a segunda dose da vacina contra a COVID, ganharão um cupom para, TAMBÉM, concorrerem aos prêmios do sorteio do Aniversário.

O sorteio será realizado no dia 18 de dezembro às 18 horas.

Casa do Frango comemora 20 anos com a promoção Aniversário Premiado e “Dia D”

Casa do Frango comemora 20 anos com a promoção Aniversário Premiado e “Dia D”

Casa do Frango comemora 20 anos com a promoção Aniversário Premiado e “Dia D”

Confira a premiação:

1º prêmio:

Um boi gordo (novilho, peso aproximado de 180 kg);

2º prêmio:

Um capão gordo carneado (peso aproximado de 15 kg);

3º prêmio:

Um frango crioulo (peso aproximado de 5 kg) + Kit de produtos da Casa do Frango (linguiça, charque, costela e carvão);

4ª prêmio:

Um barril de chopp mais chopeira 30 litros, instalado na sua casa (Chopp Fronz);

5º prêmio:

Uma churrasqueira de latão completa (dois espetos simples, um espeto duplo, uma grelha, 5kg de carvão, 2kg costela, 1kg de costela).

Todos os prêmios, poderão ser convertidos em vale compras (valor sob consulta na retirada).

Casa do Frango comemora 20 anos com a promoção Aniversário Premiado e “Dia D”

Casa do Frango comemora 20 anos com a promoção Aniversário Premiado e “Dia D”

Casa do Frango comemora 20 anos com a promoção Aniversário Premiado e “Dia D”

Casa do Frango comemora 20 anos com a promoção Aniversário Premiado e “Dia D”

Casa do Frango comemora 20 anos com a promoção Aniversário Premiado e “Dia D”

Casa do Frango comemora 20 anos com a promoção Aniversário Premiado e “Dia D”

Casa do Frango comemora 20 anos com a promoção Aniversário Premiado e “Dia D”

Casa do Frango comemora 20 anos com a promoção Aniversário Premiado e “Dia D”

Casa do Frango comemora 20 anos com a promoção Aniversário Premiado e “Dia D”

Casa do Frango comemora 20 anos com a promoção Aniversário Premiado e “Dia D”

Casa do Frango comemora 20 anos com a promoção Aniversário Premiado e “Dia D”

Casa do Frango comemora 20 anos com a promoção Aniversário Premiado e “Dia D”

Casa do Frango comemora 20 anos com a promoção Aniversário Premiado e “Dia D”

Casa do Frango comemora 20 anos com a promoção Aniversário Premiado e “Dia D”

Casa do Frango comemora 20 anos com a promoção Aniversário Premiado e “Dia D”

Casa do Frango comemora 20 anos com a promoção Aniversário Premiado e “Dia D”



Casa do Frango comemora 20 anos com a promoção Aniversário Premiado e “Dia D”

Participe!

Casa do Frango – Seu super do Baita Chão!

Facebook: Casa do Frango

Endereço: Bento Manoel, 189

Telefone: 3422 2929

Aline M. Kunz