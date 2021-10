190 anos de Alegrete em fatos e imagens

Conheça um pouco mais sobre Alegrete:

No ano de 1801, os colonos riograndenses Borges do Canto e Santos Pedroso, conseguiram conquistar os territórios de Alegrete, Uruguaiana, Quaraí e Itaqui, que até então compunham a missão de Yapeju, para a Coroa portuguesa, em um processo que ficou conhecido como a Conquista das Missões.

A sede dos territórios recém-conquistados passou a ser a margem direita do rio Uruguai. A primeira povoação foi, então, iniciada no ano de 1812, com o objetivo de garantir a defesa da fronteira da América portuguesa em relação à América espanhola. Portugal enviou a Guarda Portuguesa do Rio Inhanduí para a região, que construiu uma capela em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, em 1814.

No entanto, em 1816, os soldados da região do atual Uruguai, aliados aos indígenas, invadiram e queimaram o vilarejo, sob a liderança do general José Artigas, fazendo com que o vilarejo ficasse conhecido como Capela Queimada.

Com isso, os colonos foram transferidos para a margem esquerda do rio Ibirapuitã, permanecendo junto ao acampamento do governador e capitão-geral Luis Telles da Silva Caminha e Menezes – o Marquês de Alegrete –, do general Joaquim Xavier Curado e do tenente-coronel José de Abreu, que se tornaria o Barão de Cerro Largo.

Em dezembro do mesmo ano, realizou-se o primeiro batismo católico no acampamento. Logo no ano seguinte, teve início a construção das casas para os fugitivos da luta contra os espanhóis nas terras doadas por Antônio José Vargas, proprietário da sesmaria.

No entanto, o Marquês de Alegrete foi o fundador oficial do povoado, dado o seu cargo político e militar. Já em 1820, o povoado passa a se chamar Capela Curada, tendo poderes religiosos sobre os territórios que iam de Uruguaiana até parte do atual Uruguai. Graças à sua localização geográfica privilegiada entre os portos de Montevidéu e Buenos Aires, o vilarejo prosperou rapidamente, sendo elevado à categoria de vila em 25 de outubro de 1831.

Durante a Revolução Farroupilha, Alegrete transformou-se na terceira capital da República Rio-Grandense, entre os anos de 1842 e 1845.

Seu novo papel político lhe concedeu a elevação à categoria de cidade, em 22 de janeiro de 1857. Alegrete foi a oitava cidade criada no estado e dela se desmembraram Uruguaiana, Quaraí, Livramento, partes de Bagé, Rosário do Sul, Manoel Viana e o Departamento de Artigas, no Uruguai.

Atualmente, o dia 20 de setembro celebra o Dia do Gaúcho e a Revolução Farroupilha na cidade, com um desfile que chegou a registrar de cerca de 8 mil cavalarianos trajando roupas típicas.

Interior da Igreja Matriz – Foto: Padre Pedro Navarro

A padroeira da cidade é Nossa Senhora da Conceição, celebrada no dia 8 de dezembro. A economia de Alegrete é baseada na agricultura do arroz, soja, milho, trigo e do sorgo, além das atividades pecuárias e da apicultura. A cidade ainda conta com a Usina Termoelétrica Osvaldo Aranha, inaugurada em 1968, que está desativada, Frigorífico Marfrig, Universidades, entre elas a Unipampa (Federal), Urcamp, Uergs e outras no sistema EAD, que popularizou-se muito na pandemia. Conta com os Museus: Museu Oswaldo Aranha, Museu de Arqueologia e Artes José Pinto Bicca de Medeiros e Museu do Gaúcho. Mais recentemente teve a inauguração do aeroporto Gaudêncio Ramos para voos comerciais.

Pontos com grande destaques na cidade são as Praças e Parques. Alegretenses desgarrados se identificam com as imagens que são colocadas através das redes sociais, em grupos de whatsApp, entre outros.

Esse ano, um fato lamentável. Um cartão postal de Alegrete, a ponte de Pedra do Cerro do Tigre, desabou na madrugada de 14 de maio 2021. Hoje, o que restam são escombros de uma das maiores belezas naturais na Fronteira Oeste.

Estação Rodoviária

Túnel verde – Alexandre Lisboa