Em três dias, Alegrete registrou três casos positivos da Covid-19

No sábado (23) foram registrados 03 casos positivos, 02 mulheres e 01 homem, com idades entre 09 e 39 anos. Também foram registrado 02 recuperados. No domingo (24) e nesta segunda-feira (25) não foram registrados casos positivos. Também não foram registrados recuperados e não foram registrados óbitos.

Na Enfermaria Covid há 05 internados, 02 confirmados. Dessa forma, na Enfermaria Covid há 01 leitos disponíveis. Na UTI Adulto há 06 internados, 01 confirmado em leito de isolamento.

Atualmente são 12.047 casos confirmados, com 11.727 recuperados, 27 ativos (25 estão ativos em isolamento domiciliar e 02 hospitalizado positivos de Alegrete) e 293 óbitos.

Foram realizados 39.897 testes, sendo 27.848 negativos, 12.047 positivos e 02 aguardando resultado.