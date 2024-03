Casa Lar do Idoso precisa de doações de leite para atender demanda dos pacientes

A Casa Lar do Idoso Ari Paim está precisando de doações de leite para atender a demanda de seus pacientes nessa Páscoa. Para isso, a entidade está realizando essa ação para poder continuar ofertando uma alimentaçãode qualidade na casa.

O espaço é localizado no bairro Vila Inês e conta com mais de 50 idosos de diversas idades e diversas localidades do Município. Segundo informado, o consumo diário gira em torno de 45 litros de leite. Muitos idosos, necessitam do alimento para cumprir dieta que é de real importância para a saúde deles.

Aos interessados em ajudar, esses são os pontos de arrecadação: AVS Farmácias, Alegretefarma, Farmácia Botoni e Figueira Máquinas. Ou entrar em contato pelo telefone: 55 996375407 e falar com Ione Chagas para mais informações.