Casa no interior teve móveis e utensílios quebrados e seria incendiada por desconhecidos

Na localidade dos Pinheiros, interior de Alegrete, uma casa foi “salva” pelo filho do arrendatário.

De acordo com informações repassadas à polícia civil, na última semana, o jovem estava se deslocando para a chácara no Corredor da Estrela, quando percebeu que havia dois carros, sendo um deles uma Belina e o outro uma caminhonete, que ele não identificou.

Os dois veículos estavam em frente à porteira do estabelecimento rural e quando os motoristas perceberam a aproximação do filho do arrendatário, fugiram.

Na chácara, o jovem identificou vários eletrodomésticos, máquinas e outros objetos tinham sido quebrados e danificados. Também havia fogo em um sofá e num arreio, além de uma parreira que estava no chão(cheia de frutas).

Mas o que impressionou foi de que ao redor da casa havia vários volumes de gravetos e entulhos que tudo indica seriam incendiados o que iria resultar em incêndio na residência.

A casa foi arrombada e a carne que estava no freezer furtada. Diante do cenário de destruição, o filho acionou o pai e, posteriormente, eles foram à Delegacia de Polícia.