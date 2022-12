Sem condições de passar na ponte do Capivari, aumenta trajeto para caminhões chegarem à cidade

Caminhões acima de 24 toneladas não podem cruzar pela ponte do Capivari. Para preservar a pranchada, o DAER fez um desvio ao lado da ponte para que os caminhões acima do que é permitido passem com suas cargas.

Aquela região tem muitas lavouras e trânsito de carretas pesadas que trazem a safra de arroz e agora de soja.

Nesta última semana, alguns motoristas relatam que o desvio está intransitável e estão tendo que ir por outra estrada para poder chegar à cidade.

Ricardo Mendonça relata que quando vai da cidade ao interior, o caminhão sem carga passa pela ponte. Mas para vir com a carga está entrando, antes da ponte, no CTG Querência Charrua e saindo pelo Passo da Espera, aumentando o trajeto para chegar a Alegrete.

Caminhoneiros com cargas acima de 24 toneladas que vem para Alegrete estão entrando antes da ponte do Capivari, porque o desvio está em péssims condições

-Realmente o desvio está muito ruim e esperamos que o DAER faça algo, visto que daqui para frente aumenta o trânsito de caminhões carregados e que passam de 50 toneladas e precisam chegar em cilos para depositar os produtos que saem das lavouras, atesta.

O engenheiro do DAER em Alegrete, Paulo Maister, informa que já está programado para janeiro uma intervenção no desvio da ponte. Melhorias com o patrolamento e reforço do revestimento.

E quanto à travessia do rio, disse que está sendo estudada uma solução para retirada de pedras soltas e colocação de lastro com material estável.