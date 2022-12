Após 3 anos de relevantes serviços, Juiz Thiago Tristão deixa Comarca de Alegrete

Um dia após ser certificado como Cidadão Alegretense pela Câmara, o juiz Thiago Tristão Lima, recebeu a reportagem do PAT em seu gabinete para uma entrevista.

Natural da cidade de Vitória, no Espírito Santo, o magistrado completou três anos na Comarca de Alegrete no último dia 18 de novembro.

No alto do 5º andar do prédio do Forum, com uma vista privilegiada em direção aos bairros Ibirapuitã, Promorar e Joaquim Fonseca Milano, ele finaliza um ano de intenso trabalho.

O juiz Thiago recebeu uma promoção por merecimento e está de partida para a cidade de Caxias do Sul. Seu ultimo dia de trabalho em Alegrete será no dia 30 de janeiro. Antes cumpre o recesso do judiciário de 20 à 6 de janeiro, intercalando com sucessivos plantões.

Botafoguense de coração, no RS é torcedor do Internacional, de fala mansa e bastante solícito, Tristão iniciou sua trajetória na 3ª Capital Farroupilha no dia 18 de novembro de 2019. Titular da Vara de Família, é dele a responsabilidade de analisar e julgar processos, tomando decisões que impactam diretamente a vida das pessoas ou empresas envolvidas em cada caso. Casos de crianças e adolescentes e sucessão familiar também é sua alçada.

Com um volume de 3.300 processos ativos, registrou em 11 meses 1.817 ações, dados contabilizados até a manhã de sexta-feira (16), quando ainda não tinha iniciado o expediente em função da entrevista exclusiva. A estimativa é de 6.075 novas ações e a extinção de 2.677 processos até o momento.

Os números impressionam, e na inspeção da corregedoria do Tribunal de Justiça realizada nesta semana foi elogiado pelo grande volume de trabalho. Thiago reitera que é trabalho. Embora com o período pandêmico, nunca parou. E durante todo o período em Alegrete nunca tirou férias. Nesse tempo todo já ultrapassou 12 horas direta de trabalho dentro do Forum.

Os processos que tramitam na Vara de Família sob seu comando não ultrapassam um prazo de 30 dias para se consolidar uma audiência. Os casos de famílias aumentaram com o forte da pandemia e o trabalho consequentemente teve maior demanda.

Nesse período de pouco mais de 3 anos o capixaba, atuou por dois anos como juiz eleitoral, numa eleição municipal. Instalou e coordenou o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos – CEJUSC, esteve à frente da 1ª Vara Cível por 500 dias, também no JEC de novembro do ano passado até o mesmo período deste ano. Esteve substituto como juiz eleitoral em São Vicente do Sul e foi um dos responsável pela instalação do novo cartório eleitoral na área central de Alegrete.

Atuando com questões familiares, o magistrado deixa claro que sempre procurou atender da melhor e mais eficiente maneira para que se resolvam os conflitos. Neste ano estão aptas 22 crianças para o processo de adoção. É um dos atuantes no curso de preparação para pretendentes em adotar uma criança. Curso esse mediado pelo Ministério Público e assistentes sociais do judiciário.

O cuidado é tanto, que o Juiz criou uma reunião de “Rede”, com encontros mensais, Poder Judiciário, MP, secretaria de assistência social, secretaria de saúde, diretores escolares, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar que juntos discutem os casos que envolvem crianças e adolescentes em Alegrete.

Entre os processos mais difíceis e que demandam mais trabalho, o juiz aponta o da área de sucessão familiar. Cita o exemplo de um caso de sucessão de 1980, com 20 volumes e até hoje não foi resolvido. Isso em razão da complexidade do processo.

Sobre a cidade, Thiago Tristão é só elogios, diz que sempre teve uma boa acolhida e receptividade. Uma boa relação institucional entre Prefeitura e Câmara que sempre foram parceiros. Com boas relações pessoais vai levar de Alegrete um carinho muito especial. Em meio ao volume de trabalho e pandemia, Thiago resigna-se em não ter dado andamento a um projeto de iniciativa nas escolas, levando o judiciário para crianças e adolescentes. No entanto enfatiza que o trabalho foi feito a rigor. Atualmente são 12 crianças na moradia transitória, diferente de outras épocas que a instituição abrigava 47. Das 12, dez estão com famílias acolhedoras.

Por esse trabalho, Thiago Tristão Lima recebeu na noite desta quinta-feira (16), o título de Cidadão Alegretense por sua atuação em três anos em Alegrete.

Juiz Thiago Tristão recebendo título de Cidadão Alegretense (Foto: assessoria CMA)

Por proposição do vereador João Monteiro, a outorga teve aprovação unânime na Casa. Ao despedir-se de Alegrete após três anos de dedicação, o juiz Thiago Tristão Lima leva na bagagem mais do que o carinho e o respeito da comunidade, mas a sua nova certidão de nascimento, como forma de gratidão a um profissional que aqui deixou sua marca.