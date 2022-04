Casal de idosos é acordado, no quarto, por assaltantes encapuzados e armados

Quatro homens encapuzados sendo que dois estavam armados, invadiram uma casa no bairro Izabel. No interior, eles surpreenderam um casal de idosos e o neto, todos estavam dormindo.

O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira(28), por volta das 2h. O idoso disse aos policiais civis que acordou com dois homens armados e encapuzados dentro do quarto do casal.

Os acusados anunciaram o assalto e pediram dinheiro e arma. O idoso, entregou o valor de 200 reais e uma arma cano longo calibre 36, herança de família.

Quando saiu do quarto, o idoso, visualizou mais dois indivíduos, encapuzados que estavam no quarto do neto. Todos estavam com capuz o que dificultou que o idoso pudesse reconhecê-los.

Depois da ação, os assaltantes trancaram o casal de idosos e o neto em uma peça, nos fundos da casa. Além da espingarda e do valor em dinheiro, o celular do neto também foi levado pelos criminosos.

A vítima não soube informar como os criminosos tiveram acesso à residência. Na ocorrência, não há informação de como as vítimas saíram do local e acionaram a Brigada Militar. Não houve feridos.