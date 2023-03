Casal é preso por tráfico de drogas, no bairro São João

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Abordagem inicial de um suspeito por furto de um bike, resultou na prisão de um casal por tráfico de drogas e a restituição de uma bicicleta.

A Brigada Militar conduziu os indivíduos à Delegacia de Polícia por suspeita de receptação, furto e tráfico de drogas. A abordagem inicial foi realizada no bairro São João, em Alegrete.

Segundo informações dos policiais, por volta das 10h, um homem de 19 anos suspeito de ter realizado o furto de uma bicicleta, foi identificado e abordado em frente a uma residência na companhia de um casal.

O indivíduo estava com os moradores, ambos de 21 anos, que, também foram abordados e constatado que havia, com eles, a quantidade de 59 pedras de crack e 70 reais.

De posse da informação de que a bike furtada estava em uma residência no bairro Pedreiras, a guarnição foi até o endereço, e fez contato com uma mulher de 50 anos. Ela ressaltou que havia o quadro de uma bicicleta e três rodas – no local – sem procedência. Desta forma, todos foram levados à DP.

Já na Delegacia de Polícia, durante o registro, apresentou-se um indivíduo vulgo Silvaninho, que assumiu ter comprado a bicicleta do suspeito de 19 anos.

Em contato com a Delegada de Plantão, foi determinado, prisão em flagrante por tráfico, ao casal de 21 anos(cada). Já a mulher de 50 anos e Silvaninho foram liberados depois do registro simples da ocorrência por receptação. O suspeito inicial foi apresentado como testemunha.

A proprietária da bicicleta reconheceu o objeto que foi restituído.