Casamento coletivo está de volta depois da pausa de 2 anos

O brilho no olhar, o conjunto de uma beleza que sempre está refletida em cada casal, independente da idade, do tempo de namoro ou de relação estável, além do famoso “frio na barriga”, que sempre foi relatado pelos casais, nas edições anteriores, não deverá ser diferente neste ano.

Projetado para o mês de dezembro, o Município vai ser palco da 4ª edição do casamento coletivo de 2022.

Um projeto do vereador Moisés Fontoura que já proporcionou a realização deste grande desejo e sonho de muitos casais a 240 pessoas, ou seja, em três edições, 120 casais disseram sim.

De acordo com vereador Moisés, para ele sempre é um momento de grandes alegrias em realizar o desejo de tantos casais de baixa renda e ajudar a fortalecer a família.

Ele destacou ao PAT, que a ideia é realizar, esta quarta edição, depois de dois anos consecutivos sem o evento devido à pandemia, em dezembro.

“Na próxima semana irei definir com os parceiros alguns detalhes.

Serão disponibilizadas 25 vagas e minha intenção é definir as datas para inscrições e cerimônia, bem como, o local que é fundamental num momento tão marcante na vida dos casais, ainda na próxima semana ” pontuou o vereador.

Já foram realizados dois casamentos coletivos no Parque Doutor Lauro Dorneles e um no Parque dos Aguateiros.

O deste ano, também, será num ambiente ao ar livre e com muito romantismo que a ocasião merece – acrescenta Moisés.

O projeto do Gabinete do Vereador Moisés sempre conta com parcerias.

Assim que definidos os detalhes o PAT irá divulgar. Se você deseja realizar esse sonho, fique atento.