Infra contrata hidrojato para desobstruir bocas de lobo para melhorar o escoamento de água da chuva

A Secretaria de Infraestrutura, com objetivo de desobstruir a canalização de vários pontos da cidade atingidos pelas últimas enchurradas, contratou um hidrojato. O trabalho consiste, de acordo com o secretário Mário Rivelino, em a “grosso modo” desentupir bocas de lobo e esta sendo feito em toda a cidade.

O hidrojato retira a sujeira acumulada para dentro do caminhão e assim libera vazão da canalização, para que as águas das chuvas possam ter melhor escoamento. Além desse trabalho, é importante a comunidade não jogar lixo em qualuer lugar, porque sempre que chove forte esse material tende a ir para as bocas de lobo provocando o entupimento dessas vazões de água pluviais na cidade.