Fogo no domingo chegou muito perto das instalações do 6° RCB

Mais um incêndio de grandes proporções ocorreu na tarde de ontem(13), em Alegrete.

O sinistro que iniciou no Centro Hípico se alastrou e por pouco não atingiu o paiol e as instalações do 6°RCB. Durante a tarde, um trabalho exaustivo entre Bombeiros, Militares do Exército e alguns voluntários foi responsável por debelar as chamas. Uma área muito grande, que ainda não há como precisar ao certo, foi destruída pelo fogo. Além da vegetação seca, muito lixo que é descartado de forma irregular também auxiliou como combustível extra e, devido ao vento forte, a propagação foi muito rápida. Os Bombeiros atuaram por mais de sete horas e uma guarnição que estava de folga foi auxiliar no combate.

Não há informações sobre o que teria provocado o sinistro. Além dos Bombeiros, Militares do Exército e Voluntários, Comando Rodoviário da Brigada Militar, Brigada Militar e Guarda Municipal estiveram no local. Em determinados momentos as chamas ficavam muito altas e a fumaça densa que era visualizada a dezenas de quilômetros, dificultava a trafegabilidade naquela região da rodovia na RS 507.

Nenhuma residência foi atingida. No dia 26 de dezembro, uma tarde de domingo, um outro sinistro nessa mesma área, também deixou um rastro de destruição. Neste dia, foram seis focos entre todos. Veja no link abaixo a matéria completa.

Focos de incêndio em campo ameaçaram residências neste domingo

A seguir imagens de quando o incêndio já estava controlado, neste dia 13.

Fotos Alegrete Tudo