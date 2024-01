Castração de cadelas e gatas em Alegrete; saiba como vai funcionar o serviço

Share on Email

No intuito de promover o controle populacional de animais e garantir o bem-estar da fauna local, o município de Alegrete realizará um evento de castração de fêmeas caninas e felinas nos dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro. A iniciativa visa esterilizar um total de 750 animais, distribuídos de maneira equitativa em três regiões, perfazendo 250 castrações por região.

Uma novidade importante é que todos os animais castrados durante o evento sairão já chipados, proporcionando um monitoramento eficiente. A Prefeitura de Alegrete destinou aproximadamente R$ 80 mil para a aquisição dos chips.

Para garantir a efetividade do processo, em cada região será disponibilizado um cadastro de reserva com 75 fichas, visando cobrir eventuais ausências de animais agendados. Os tutores serão comunicados através de ligações telefônicas, otimizando a participação no evento.

A organização da campanha levou em consideração a geografia e a densidade populacional da cidade, resultando na subdivisão em regiões e na colaboração de entidades e empresas parceiras que cederam seus espaços para a realização das castrações. O CTG Farroupilha, o Sindicato Rural de Alegrete e a Madeireira Linden são parceiros essenciais, e o evento não seria possível sem o apoio deles.

Os interessados em participar do programa devem comparecer aos locais específicos para inscrições e cadastros, conforme o cronograma abaixo:

17 de janeiro: Região 1 – CTG Farroupilha

18 de janeiro: Região 2 – Galpão da Madeireira Linden

19 de janeiro: Região 3 – Parque Lauro Dornelles

É imprescindível que os proprietários apresentem seus documentos, incluindo nome, endereço, telefone de contato, cartão do SUS e, obrigatoriamente, o cartão do Bolsa Família ou Cadastro Único (CadÚnico) atualizado.

Cabe ressaltar que os serviços oferecidos são totalmente gratuitos, e a prioridade no cadastro é concedida a famílias em situação de vulnerabilidade social, que não têm condições de arcar com os custos desses procedimentos. A ação é da Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde.