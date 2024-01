Museus caem no esquecimento em Alegrete

Alegrete é uma das cidades mais ricas em cultura e história. Um ramo desse manancial de conhecimento, são os museus que contam e mostram os feitos dos antepassados. Pensando nisso, a reportagem do PAT procurou entender como estão as condições dos museus que preservam a história da Terceira Capital Farroupilha.

É inegável que com o passar dos anos houve uma nítida redução de visitações aos museus alegretenses por conta de escolas, faculdades, projetos sociais e turistas. O Museu do gaúcho é o mais frequentado atualmente. Sua riqueza em utensílios usados nas décadas passadas é bem visitado por turistas e principalmente por grupos nativistas de cidades ao redor de Alegrete. Já o Museu de Arte e Arqueologia é o oposto, esta fechado há tempos para reforma e nunca mais recebeu visitação.

Outro destaque é o museu Oswaldo Aranha, localizado na praça Getúlio Vargas, que só pode receber visita por meio de agendamento com antecedência. Porém, no momento, está fechado e não está podendo receber visitação. Segundo um dos coordenadores do local, o museu está sendo reformado e deve ter sua conclusão de revitalização no mês de março.

O Museu do Estádio Farroupilha está em boas condições, porém, é pouco divulgado para que as pessoas da cidade e os amantes do futebol possam conhecer os feitos realizados no esporte local. Agora, com a chegada do Efipan, talvez, o fluxo de movimento aumente em relação a outros períodos do anos.