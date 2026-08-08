EMEB Francisco Mafaldo supera meta do Ideb e conquista 1º lugar entre polos educacionais

A comunidade escolar do Polo Educacional do Caverá tem motivos para comemorar. Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2025 foram divulgados, e a EMEB Francisco Mafaldo alcançou um desempenho acima da meta projetada para a instituição.

A escola obteve nota 5,7, superando a meta estabelecida, de 5,5. O resultado coloca a instituição em 1º lugar entre os Polos Educacionais e na 4ª colocação geral da Rede Municipal de Ensino.

O desempenho é resultado do trabalho desenvolvido ao longo do período letivo por alunos, professores, funcionários, famílias e equipe pedagógica. Para a direção da escola, a conquista demonstra o compromisso coletivo com a aprendizagem e com a qualidade da educação oferecida aos estudantes.

“Mais do que números, esta nota representa o futuro sendo construído com dedicação, paixão, comprometimento e eficiência na aprendizagem de cada estudante”, destacou a direção.

A avaliação também é vista pela comunidade escolar como um reconhecimento do trabalho realizado diariamente dentro e fora da sala de aula.

A direção da EMEB Francisco Mafaldo parabenizou os estudantes, professores e funcionários pelo empenho e ressaltou que o resultado pertence a toda a comunidade escolar.

“Esta vitória é de toda a comunidade escolar, que hoje celebra o fruto de um trabalho sério e transformador”, salientou a direção.

Com a nota alcançada, a EMEB Francisco Mafaldo consolida um resultado de destaque no Ideb 2025 e reforça a importância do trabalho conjunto entre escola, estudantes e famílias para o avanço da educação pública.

Notícia baseada nos indicadores do IDEB 2025.