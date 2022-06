Cavaleiros da Superação criam ecobags de banners utilizados em publicidade

O CEAL através do Projeto Cavaleiros da Superação, ano II, realizado com apoio do Fundo Social do Sicredi Essência, realizou a oficina de confecção de Ecobags aproveitando banners que já foram utilizados em publicidade.

Dessa forma, aproveita um material que encontra-se sem utilidade e substitui sacolas plásticas que levam mais de 100 anos para se decompor no meio ambiente.

O Projeto Cavaleiros da Superação do Centro de Equoterapia de Alegrete tem por principal objetivo realizar oficinas reutilizando materiais que não teriam mais utilidade na sua origem, criando um novo produto.

Produto pode ser adquirido pela comunidade

As oficina de artesanato tem renda revertida para as atividades de equoterapia. Destaca-se a oficina de criação de ecobags com a reutilização de banners que as empresas não usam mais em suas campanhas de publicação e divulgação e descartam no lixo.

Os ecobags fabricados serão utilizados nas compras em supermercados substituindo as sacolas plásticas que levam mais de 100 anos para se decomporem e causam danos incalculáveis ao meio ambiente.

O custo da sacola é de R$ 15 (Quinze Reais), interessados podem fazer o pedido pelos telefones: 3422-2687 ou 99917-4762 com a presidente do CEAL Mariza Baldissera Pereira.

Fotos: reprodução