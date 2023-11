Cavalgada do Bem teve clipe da campanha gravado no Porto dos Aguateiros

No último sábado, o Porto dos Aguateiros, em Alegrete, recebeu a visita de conceituados artistas da música regional gaúcha, Cesar Oliveira e Rogério Melo, que estiveram na cidade para a gravação do clipe oficial das Cavalgadas do Bem 2023. A dupla contou com a colaboração dos talentosos alegretenses Guilherme Jaques e Rafael Cunha, bem como do repórter farroupilha Giovani Grizotti, idealizador do evento, e de uma dedicada equipe de produção.

Durante toda a manhã, os artistas e a equipe trabalharam na captura de imagens no deslumbrante cenário do Parque Porto dos Aguateiros, um dos locais mais encantadores da região do Baita Chão. A música “Cavalgadas do Bem” foi previamente gravada em estúdio na cidade de São Gabriel, e o clipe resultante dessa parceria será lançado nos próximos dias para todo o estado, por meio da RBS TV.

As Cavalgadas do Bem, evento que ocorrerá nos dias 09 e 10 de dezembro em Alegrete, são coordenadas pelo Vereador Cléo Trindade, em colaboração com diversas entidades tradicionalistas da região. Estas entidades terão a oportunidade de se inscrever junto à organização do evento e concorrer a prêmios, além de contribuir para a nobre causa de ajudar quem mais precisa na comunidade.

O diferencial deste evento solidário é a participação ativa dos cavalarianos, que irão percorrer as residências da cidade em busca de doações de alimentos. No entanto, a generosidade não se limita apenas aos cavalarianos, pois qualquer pessoa disposta a colaborar será bem-vinda. Além das doações recolhidas pelos cavalarianos, também será possível entregar contribuições diretamente no Porto dos Aguateiros nos dias do evento, tornando o processo ainda mais acessível para quem deseja participar dessa iniciativa solidária.

Os cantores alegretenses Guilherme Jaques e Rafael Cunha, que recentemente chamaram a atenção do público com o lançamento da música “Domados no Serviço”, expressaram surpresa e gratidão pelo convite para participar de uma iniciativa tão louvável. Além de proporcionar auxílio às pessoas necessitadas, as Cavalgadas do Bem também oferecem uma oportunidade única aos artistas locais, trazendo visibilidade e reconhecimento ao talento musical da região.

Assim, a parceria entre Cesar Oliveira, Rogério Melo, Guilherme Jaques, Rafael Cunha e toda a equipe envolvida na produção do clipe das Cavalgadas do Bem 2023 promete não apenas encantar os espectadores com lindas imagens e belas músicas , mas também inspirar a comunidade a se unir em prol de uma causa nobre e solidária.