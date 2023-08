Lennon, de apenas 6 anos, já é um gigante numa prancha de skate

A influência esportiva de sua família desempenhou um papel significativo no surgimento de seu talento excepcional. Filho dos alegretenses Genessi Poitevin Ferrão e Jeanquel Pereira Gonçalves, Lennon tem suas raízes em uma família que sempre apreciou e praticou esportes de prancha, incluindo skate, surfe e stand up paddle. A mudança da família de Alegrete para Garopaba em 2015, seguindo o amor pelo mar e pelas ondas, solidificou essa conexão com os esportes.

Mesmo antes de dar seus primeiros passos, Lennon já estava sendo introduzido ao mundo das pranchas. Seu pai, entusiasta dos esportes de prancha, o colocava para “pegar jacaré” nas pranchas de surfe, demonstrando uma dedicação precoce à sua paixão. Aos 2 anos, ele já estava de pé nas pranchas de surfe em Garopaba, demonstrando sua aptidão natural e equilíbrio notável.

A família enfrentou uma mudança significativa em 2018, quando retornou a Alegrete, cidade natal dos pais e local que ainda residem, onde o mar não está mais acessível. No entanto, com a pandemia impondo restrições e limitações de movimento, o pai de Lennon viu uma oportunidade. Ele construiu uma “mini-ramp” na garagem de casa, oferecendo ao jovem skatista uma chance de explorar suas habilidades em um ambiente controlado.

Foi naquela garagem, transformada em pista, que Lennon começou a se destacar. Mesmo entre amigos e filhos mais velhos, sua habilidade e evolução eram evidentes. A paixão pelo skate e a habilidade surpreendente de Lennon são palpáveis que mesmo os amigos do pai, experientes no esporte, percebem que há algo excepcional nele. Eles não identificam apenas orgulho paterno, mas um verdadeiro talento emergindo.

A evolução de Lennon, hoje com 6 anos, continuou à medida que a “mini-ramp” passava por modificações e melhorias. Embora Lennon seja jovem demais para entender completamente o mundo do skate e conhecer seus ídolos, ele assistiu a um documentário sobre o icônico skatista norte-americano Tony Hawk, que se tornou sua principal inspiração e referência no esporte. Seu pai até o apelidou carinhosamente de “Tony Hawkzinho”, incentivando o jovem a seguir seus sonhos com determinação.

O atleta tem aspirações claras de se tornar famoso por seu talento no skate, e seu pai viu a oportunidade de compartilhar sua história como um incentivo para que ele alcance seus objetivos. Mais do que isso, a história de Lennon também serve como exemplo para pais e filhos, encorajando-os a se envolverem em atividades físicas e deixarem de lado os dispositivos eletrônicos.

Com apenas alguns anos de idade, Lennon Poitevin Gonçalves já está fazendo ondas (mesmo sem o oceano por perto) no mundo do skate. Sua história inspiradora é um lembrete poderoso de que a paixão, dedicação e apoio familiar podem impulsionar qualquer um a conquistar seus sonhos.