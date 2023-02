Caverá e Rainha do Sol seguem com pontos próprios para banho

No penúltimo boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2022/2023, divulgado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) nesta sexta-feira (17), o número de pontos considerados como próprios para banho se mantém em 88. Do total de 90 locais monitorados em 43 municípios, apenas dois estão impróprios. Nova Palma – Balneário Atílio Aléssio – Rio Soturno e Balneário Pedro Osório – Rio Piratini.

Em Alegrete, o balneário Caverá no arroio Caverá foi considerado próprio para os banhistas (E. coli 110), na amostra colhida dia 13, que avalia o nível de coliformes fecais na água. Já a praia Rainha do Sol em Manoel Viana no Rio Ibicuí tebe o índice de E. coli em 49, também considerada apta ao banho.

Também na região a praia das Areias Brancas em Rosário do Sul no Rio Ibicuí, apresentou nível satisfatório (E. coli 130). Em São Vicente do Sul no Passo do Umbú, Rio Ibicuí, águas próprias para o banho (E. coli 220). O balneário do Jacaquá no Rio Ibicuí também tem águas próprias para banho (E. coli 80).

O último boletim com os dados das análises das águas será divulgado na próxima sexta-feira (24). Lembrando que os avisos de local próprio ou impróprio ficam fixados em placas informativas nos pontos de coleta e análise da água. As coletas e análises são realizadas pelo laboratório da Fepam em parceria com a equipe da Regional nos balneários do Litoral Norte, o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) realiza as análises e coletas nos balneários da praia do Laranjal e a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), nos demais balneários contemplados pelo programa.

Recomendações: