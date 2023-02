Soluções emergenciais para o Presídio são anunciadas

Na última semana, ocorreu mais uma inspeção presencial mensal realizada pelo Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, no Presídio Estadual de Alegrete.

No mesmo dia, também, ocorreu uma visita técnica do Departamento de Segurança e Execução Penal, um dos mais importantes departamentos da Susepe.

Cabe ao Departamento de Segurança e Execução Penal (DSEP), planejar, coordenar, orientar e supervisionar políticas e ações de inteligência e de controle legal, de segurança, operações, escoltas e custódias, bem como o funcionamento dos estabelecimentos penais.

Desta forma, foi realizada uma reunião com Glauber Moacir da Cunha Fernandes – Delegado Regional, Diretor do DSEP, Mateus Schwartz dos Anjos, administrador do PEAL, Willian Cipriano e Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, com o objetivo de tratar sobre a interdição da Casa Prisional.

Com isso, houve a discussão sobre as transferências já realizadas, além de todas as solicitações que o Juiz Rafael tem realizado como: a reforma elétrica, entre outros.

Com o valor já disponibilizado, ficou acordado que será realizada toda a reforma elétrica do PEAL, portanto, toda a instalação elétrica será feita nova. Com isso, será realizada a contratação de empresa e as medidas necessárias.

Também estavam presentes na reunião, a Defensora Pública e um representante da ordem dos advogados e a presidente do Conselho da Comunidade. “O recurso para obra já está destinado e não há um prazo estipulado neste primeiro momento para o término da obra”- citou o administrador.