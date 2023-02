Temperatura cai mais de 20 graus em Alegrete

Depois de dias seguidos de um calorão em Alegrete, com temperaturas beirando aos 40ºC, nesta sexta- feira acordamos como se estivéssemos perto da chegada do inverno.

O dia amanheceu com 12ºC e esta mudança brusca de temperatura se reflete nas ruas. Alguns, já estavam encolhidos e usando agasalhos de meia estação.

Isso ocorreu devido a uma massa de ar de origem polar que provocou chuva e fez a temperatura cair em mais de 20ºC.

Em Alegrete, no sábado e domingo não existe previsão de chuva, e a temperatura fica entre os 9ºC e 29ºC. A tendência é de manhãs iniciando bem frias e com temperaturas mais quentes durante a tarde. Ainda assim, nas regiões mais quentes, termômetros não devem registrar máximas acima de 30°C. Em Alegrete uma das cidades mais quentes do Estado, máxima deve ser de 29°C, no domingo.