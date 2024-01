São Silvestre foi dos quenianos, mas alegretenses deixaram sua marca

A queniana Catherine Reline, de apenas 21 anos, foi a bicampeã da prova, completando os 15 km de trajeto por São Paulo em 49min54s. Entre os homens, Timothy Kiplagat Ronoh venceu com 44min52s. Tanto no masculino quanto no feminino, o melhor brasileiro ficou em sexto: Johnatas Oliveira, entre os homens, e a angolana naturalizada brasileira Felismina Cavela, que correu a São Silvestre pela primeira vez, entre as mulheres.

Os atletas percorreram 15km nas ruas de São Paulo, com largada e chegada na Avenida Paulista, passando por diversos pontos turísticos da cidade até chegarem em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, também na Avenida Paulista, número 900. A programação da prova começou às 7h25 com a largada dos cadeirantes. Em seguida, às 7h40, houve a largada da elite feminina. Já a masculina começou a corrida às 8h05.

O município de Alegrete contou com cinco atletas na maior prova de atletismo da América do Sul. A alegretense Jucélia Franco da Silva, escreveu seu nome como a primeira mulher alegretense a correr a prova. Ela foi a 52ª na geral feminina entre quase 13 mil mulheres. Na categoria 25 a 29 anos, faturou o 9º lugar gastando 01 hora e 11 minutos para completar o percurso.

O atleta Carlos Cesar da Silva Torres foi o 1.161 na geral entre 37 mil corredores, na categoria 45 a 49, fechou na 171º colocação em 01 hora 11 minutos.

Outro destaque, coube ao corredor veterano Fábio Mauro Macedo Bilher, 6.377 geral e na categoria 70 a 74 anos, foi o 60º lugar. Seu Fábio levou 01 hora 34 minutos para vencer o trajeto da São Silvestre, pela segunda vez.

Experiente na prova, João Augusto de Miranda Pedroso terminou na posição 6.921 geral e na categoria 40 a 44 anos, foi o 1.266 com o tempo de 01 hora 36 minutos.

O atleta de Alegrete Francisco Brasil Dornelles chegou na geral em 6.976 e na categoria 45 a 49 anos e,m 1.089 com o tempo de 01 hora 36 minutos.

“Agradecemos a prefeitura, todos que ajudaram com a rifa, os apoiadores e também, ao amigo Carlos, alegretense que mora em SP e nos ajudou a deslocar na retirada de kits e a ida até hostel. Aos amigos Jean e Mariana, uruquaianenses em São Paulo que nós recepcionaram com um churrasco. Também agradecer ao motorista João da prefeitura que nos conduziu ida e volta até Porto Alegre.

Nesta edição da São Silvestre, foram 12.811 mulheres inscritas e 21.553 homens. E foi a 18ª vitória de uma atleta do Quênia desde que as mulheres foram incluídas na corrida, em 1975, domínio absoluto.

Fotos: reprodução