Celeni Viana eleito presidente do PSDB em Alegrete

Celeni Viana, com larga história no partido, foi eleito o presidente do PSDB na cidade. Durante a manhã do último sábado(26) vários passaram pelo local.

Ele falou da importância de mais alegretenses se engajarem neste projeto da boa política, e acredita estar qualificando os filiados e simpatizantes do partido aqui em Alegrete.- Temos uma longa história de trabalho no município e vamos continuar incentivando candidatos à Câmara, porque tudo absolutamente tudo depende de política e pessoas sérias e comprometidas, com certeza, podem fazer a diferença, salientou Viana.

Milena Antunes, a mais prendada da 3ª Capital Farroupilha

Pessoas que foram ao Reduto comentaram da seriedade e humildade de Celeni Viana, marcas que pautam sua vida e o seu trabalho. Ele já foi vereador, ex delegado Regional de Saúde e atualmente integra a equipe do Irga na cidade.

Crescer na vida é uma questão de determinação e foco; veja o exemplo