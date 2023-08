Semana começa gelada em Alegrete

Houve registro de geada que se dissipou logo ao amanhecer. Pode-se avistar nas primeiras horas da manhã, estudantes e trabalhadores com vestimentas típicas do inverno gaúcho como toucas, luvas e palas.

As temperaturas baixas farão parte dos próximos dias dos alegretenses, segundo a previsão do Climatempo. Nesta segunda, a mínima foi de 3ºC e máxima chega aos 18ºC. Na quarta-feira o dia amanhece com 6ºC e durante o dia chega aos 20ºC. Essa pode ter sido a última onda de frio desse inverno que teve poucos dias, frios como seria o habitual para a estação fria do ano aqui na Região Sul.

Fotos: reprodução