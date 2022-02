Celulite: por que aparece e como tratar

A lipodistrofia ginoide, conhecida popularmente como celulite, é o acúmulo de gordura embaixo da pele, que da aquele aspecto meio ondulado na pele. Pesquisas afirmam que 95% das mulheres têm celulite em alguma parte do corpo após a puberdade, sendo bem mais comum em peles brancas.



A celulite geralmente aparece em lugares mais “moles”, como coxas, barriga, bumbum e quadris, por exemplo. Várias mulheres passam procurando produtos para evitar ou acabar com a celulite, pois acham que prejudica a sua aparência.



Mesmo com tana evolução, muitas mulheres são julgadas por causa de pequenas imperfeições no corpo, como a celulite, o que faz com que a autoestima caia e a insegurança cresça ainda mais.



Causas da celulite:

• Genética;

• Estresse;

• Etnia;

• Biotipo;

• Distribuição de gordura corporal;

• Aumento de peso;

• Sedentarismo;

• Alterações circulatórias;

• Problemas hormonais;

• Má alimentação;

• Flacidez cutânea.

Como tratar:

• Praticar exercícios físicos: a celulite é gordura, ou seja, quanto menos gordura, menos celulite. E nada melhor que a prática de exercícios para auxiliar no processo de emagrecimento.

• Alimentação saudável: para complementar a rotina de exercícios, uma dieta balanceada e saudável deve ser seguida. O consumo de frutas, legumes e verduras é essencial nesse processo.

• Use menos sal: o sal em si não engorda, porém colabora com a retenção de líquido que acaba agravando o estado e a aparência da celulite.

• Combata a prisão de ventre: quando o intestino não funciona como deveria, o corpo acaba acumulando toxinas que colaboram com o aparecimento de celulite. Invista em uma dieta rica em fibras e mastigue muito bem os alimentos.

• Circulação sanguínea: é preciso abris os vasos sanguíneos da pele para que as impurezas do organismo sejam removidas. Exercícios que fazem suar e o consumo de água são essenciais.

• Cuide da pele: pode ser através de procedimentos estéticos, cremes indicados por profissionais e até mesmo receitas caseiras, o importante é cuidar da pele.

Receita caseira:

• Em um recipiente adicione borra de café e um hidratante para o corpo de sua preferência. Misture e aplique nas áreas afetas, massageando por no mínimo 10 minutos e depois remova com água morna. Para melhores resultados, aplicar 3 vezes na semana.

Geovanna Valério Lipa