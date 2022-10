Cemitério do interior é alvo de vandalismo e furto

Familiares de pessoas que estão sepultadas no cemitério do Caverá(Laranjeiras) em Alegrete, reclamam da ação rotineira de vândalos e do abandono do espaço.

O PAT recebeu mensagens de um familiar que protestou contra a falta de zelo com o local. Indignado, ele explica que o sofrimento da perda se agrava. “Até onde vai o vandalismo? Além de passar pelo sofrimento da perda de um familiar, temos que passar por isso. É muita tristeza e revoltante”.

O cemitério do Caverá é um dos primeiros da cidade. De acordo com informações, as primeiras sepulturas foram quando ainda era Vila Alegrete em 1832.

No local, os pioneiros do Município estão sepultados: famílias Almeida, Almeida Trindade, Machado e Araújo, Muniz, Marques, Chaves, Alves.

É o cemitério que abriga parte da história de Alegrete, do Distrito do Caverá, antiga Barragem e Catimbau e não tem sido cuidado por parte da Prefeitura – acrescenta um dos familiares.

Eles pontuam que a limpeza é realizada pelos moradores e familiares, mas não é o suficiente e o que mais os impacta são as violações nas sepultaras, alguns pontuam que encontram materiais de ações que indicam, inclusive, magia negra.

A denúncia,segundo os familiares é de que ossos são retirados, sepulturas abertas e demais furtos, além de desova de animais mortos como galinhas, cães, gatos, cabritos e outros.

Nossa história está sendo desrespeitada e não se trata de preconceito com as demais religiões, porém violar sepulturas é crime e furtar ossos e restos mortais também. Há relatos de “centros de magia negra” na cidade que tem crânios em seus “assentamentos” De onde foram tirados ? É um absurdo, nem depois de mortos, nossos entes queridos, tem descanso”- concluem.

Em contato com o Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino, ele destacou que na semana passada estiveram no local e que a limpeza já está no cronograma.

Já em relação aos furtos, é importante que os familiares façam registro na Delegacia de Polícia.